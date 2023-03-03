Samsung испытывает новые шарниры для складного смартфона: в чем их проблема

Samsung испытывает новые шарниры для складного смартфона: в чем их проблемаИ почему конкуренты могут быть лучше
Samsung испытывает новые шарниры для своего предстоящего складного смартфона Galaxy Z Fold 5. Согласно новой информации, испытания на износ, которые проводит компания, не предполагают меньшее количество “складываний”, чем у конкурентов компании, например Oppo.
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The Elec пишет, что Samsung в настоящее время проводит "окончательные" испытания новой конструкции шарнира для Galaxy Z Fold 5. Новая конструкция известна как шарнир "капля воды". Вместо того, чтобы складывать экран по узкому радиусу, экран прогибается внутрь при закрытии телефона. Это обеспечивает менее заметную складку на дисплее, а также отсутствие зазора при складывании смартфона.
В ходе тестирования надежности нового шарнира и панели дисплея Samsung проверит конструкцию на 200 000 и 300 000 сгибаний. 200 000 - это базовый износ, а 300 000 - "предельный". 200 тыс складываний - намного меньше, чем у некоторых конкурентов Samsung. Oppo, например, гарантирует 400 000 сложений на Find N2 и Find N2 Flip.