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Samsung избавится от «бесполезного» модуля камеры в будущих флагманских смартфонах
Да он и не так хорош, как мог бы быть
Недавно вышедший Galaxy Note20 не получит ToF сенсор для камеры. Источники пишут, что в будущих флагманских смартфонах Galaxy S21 Samsung тоже избавится от «бесполезного» модуля камеры.
Компания решила отказаться от модуля ToF (Time of Flight), который может излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта, потому, что сейчас эта возможность используется в смартфонах лишь в очень малом количестве случаев. Кроме того Samsung применяет для ToF менее мощную технологию, чем Apple. Южнокорейская компания просто не смогла заключить сделку на использование этой технологии.
Отмечается, что Samsung не отказывается от данной концепции совсем. Подразделение компании уже разрабатывает датчик изображения, который улучшит её технологию ToF. Также Samsung хочет посмотреть, как Apple будет внедрять свой датчик в устройства, и как люди будут на это реагировать.