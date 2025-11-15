Samsung изменила грядущий Galaxy S26, чтобы соответствовать цене iPhone 17

По данным источников, Samsung рассчитывала, что Apple повысит цену iPhone 17. Однако этого не произошло — модель снова стоит $799. Поэтому Samsung решила сохранить такую же стоимость для Galaxy S26 и была вынуждена отказаться от некоторых улучшений.

Главным «потерпевшим» стал аккумулятор. Изначально планировалась батарея на 4900 мА·ч, но её уменьшили до 4300 мА·ч. Судя по всему, компания хотела выпустить более тонкий смартфон с увеличенной батареей, но без повышения цены это стало невозможным.

Galaxy S26+ по слухам сохранит толщину и ёмкость аккумулятора своего предшественника. А вот Galaxy S26 Ultra станет тоньше на 0,3 мм, сохранив тот же аккумулятор на 5000 мА·ч. Кроме того, Ultra получит новую технологию экрана Flex Magic Pixe для приватности экрана.