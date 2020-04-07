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Samsung изобрела экран нового типа для смартфонов
Выглядит красиво
Samsung изобрела экран нового типа для смартфонов. Он может «стекать» на корпус по всем четырём сторонам.
Патент с описанием новой разработки опубликовало издание LetsGoDigital. Речь в документе Samsung идёт не о стекле, изогнутом по краям, как это уже реализовано в аппаратах, а в подобного вида дисплее. То, как экран «затекает» на все стороны, можно увидеть на рисунках, сделанных по патенту:
В углах смартфона, тем не менее, Samsung решила экран не размещать. Они являются частью металлического корпуса. По идее, такое решение должно сделать устройство менее хрупким. А оно и так попадает в группу риска из-за красивого «экрана-водопада».
Конечно, пока это лишь патент, и неясно, будет ли идея воплощена в реальность.