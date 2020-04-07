Samsung изобрела экран нового типа для смартфонов

В углах смартфона, тем не менее, Samsung решила экран не размещать. Они являются частью металлического корпуса. По идее, такое решение должно сделать устройство менее хрупким. А оно и так попадает в группу риска из-за красивого «экрана-водопада».

Конечно, пока это лишь патент, и неясно, будет ли идея воплощена в реальность.