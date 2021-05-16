Samsung изобрела гнущийся в разные стороны смартфон

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патентную документацию Samsung. Как пишет 3DNews, в разложенном виде устройство представляет собой самый обычный смартфон. Однако можно сложить аппарат как внутрь, так и наружу по горизонтальному сгибу при портретной ориентации. Таким образом можно целиком скрыть экран. Части смартфона гнутся в разные стороны, поэтому можно создавать самые разные комбинации. Можно даже получить конструкцию в виде буквы «S». Варианты показаны на рисунках ниже: