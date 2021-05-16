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Сегодня в 15:24
Samsung изобрела гнущийся в разные стороны смартфон
Сгибается в портретной ориентации
Samsung запатентовала новый смартфон с гибким экраном. На этот раз устройство может сгибаться в разные стороны.
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патентную документацию Samsung. Как пишет 3DNews, в разложенном виде устройство представляет собой самый обычный смартфон. Однако можно сложить аппарат как внутрь, так и наружу по горизонтальному сгибу при портретной ориентации. Таким образом можно целиком скрыть экран. Части смартфона гнутся в разные стороны, поэтому можно создавать самые разные комбинации. Можно даже получить конструкцию в виде буквы «S». Варианты показаны на рисунках ниже:
Надо понимать, что это лишь патент. Поэтому пока неясно, выпустит ли Samsung такое устройство на рынок.