Samsung изобрела необычный смартфон со стилусом

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Samsung изобрела необычный смартфон со стилусомЕщё одна складная модель
У Samsung уже есть смартфоны с гибкими экранами, но компания не перестаёт работать в этом направлении. В сети опубликовали патент, в котором описано устройство, складывающееся вдвое и поддерживающее стилус S Pen.
Патентная заявка на Samsung Galaxy Dual Fold была подана ещё в июле 2021 года. Как пишет Gizmochina, в ней может быть описана первая концепция складного телефона в Z-стиле со слотом под S Pen.
У складного смартфона экран делится на три части. Интересно, что на правой стороне задней панели аппарата есть два выреза. Эти вырезы предназначены для магнитного крепления стилуса. Как показано на изображениях, S Pen идеально занимает промежуточное положение. Стилус не будет выпадать даже в разложенном состоянии, так как он крепится на магнитах.
Поскольку это лишь патент, пока непонятно, выйдет ли такой смартфон на рынок.
Источник: Gizmochina