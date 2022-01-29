Samsung изобрела необычный смартфон со стилусом

У складного смартфона экран делится на три части. Интересно, что на правой стороне задней панели аппарата есть два выреза. Эти вырезы предназначены для магнитного крепления стилуса. Как показано на изображениях, S Pen идеально занимает промежуточное положение. Стилус не будет выпадать даже в разложенном состоянии, так как он крепится на магнитах.

Поскольку это лишь патент, пока непонятно, выйдет ли такой смартфон на рынок.