Samsung изобрела смартфон, изгибающийся в форме восьмёрки

Как пишет издание 3DNews, опираясь на документы из USPTO, дизайнерский чертёж устройства подразумевает, что его гибкий экран вытянут по вертикали. В несложенном состоянии аппарат похож на самый обычный смартфон. Однако его можно согнуть в двух местах. В итоге получается конструкция, напоминающая внешним видом восьмёрку. Ну, или знак «бесконечность» — кому как больше нравится.

Выглядит это всё интересно, хоть и не очень практично. Можно только предположить, что такое устройство пользователь сможет закреплять на поясе. Впрочем, пока это лишь патент, и не факт, что смартфон появится на рынке.