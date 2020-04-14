Samsung изобрела смартфон с гибким экраном по обеим сторонам корпуса

В сети опубликовали патент с описанием такого устройства. На рисунках видно, как экран на одной стороне огибает половину корпуса. Благодаря этому он становится рабочей панелью как на внешней стороне девайса, так и на внутренней. Причём изнутри это полноценный широкий дисплей, а снаружи, скорее, вспомогательный.

Чем хороша такая конструкция, пока понять сложно. Поскольку это всего лишь патент, Samsung может так никогда и не воплотить идею в жизнь.

Напомним, что последний складной смартфон у южнокорейского гиганта — это Galaxy Z Flip. Он представлен в форм-факторе «раскладушки». К сожалению, пока такие устройства слишком дорого стоят.