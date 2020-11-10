Samsung изобрела смартфон-слайдер с экраном на всех сторонах

На основе патентной документации ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с итальянским дизайнером Snoreyn сделал рендеры.

Samsung задумала сделать смартфон, у которого экран был бы и на фронтальной, и на задней части, и даже на боковых гранях. При этом устройство выполнено в виде слайдера. Если его раздвинуть, то становятся доступны датчики изображения. Конструкция смартфона лишает камеру специализации: она может быть и фронтальной, и задней. То есть, скорее всего, в таком аппарате были бы установлены только основные датчики.