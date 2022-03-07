Samsung изобрела смартфон со странным P-образным дисплеем

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Samsung изобрела смартфон со странным P-образным дисплеемПока это лишь патент
LetsGoDigital совместно с дизайнером Джермейн Смит (Jermaine Smit) создал на основе патента Samsung изображения довольно странного смартфона. Экран у него выполнен в виде буквы P.
В сложенном состоянии устройство имеет форм-фактор, очень похожий на обычный смартфон, с той лишь разницей, что верхний левый край его дисплея заходит на заднюю часть. А вот в развёрнутом виде дисплей принимает весьма нетрадиционную P-образную форму.
Чтобы сделать это возможным, Samsung предлагает встроить в конструкцию смартфона ещё один шарнир.
Для чего может быть удобен такой форм-фактор, пока трудно представить. Наверное, он позволит смотреть видео в полном альбомном режиме на верхней части дисплея, в то время как в нижней части будет отображаться другое приложение.
Источник: Gizmochina