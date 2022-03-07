Samsung изобрела смартфон со странным P-образным дисплеем

Чтобы сделать это возможным, Samsung предлагает встроить в конструкцию смартфона ещё один шарнир.

Для чего может быть удобен такой форм-фактор, пока трудно представить. Наверное, он позволит смотреть видео в полном альбомном режиме на верхней части дисплея, в то время как в нижней части будет отображаться другое приложение.