Samsung изобрела смартфон со съёмным экраном-браслетом

Браслет будет связан со смартфоном через Bluetooth. Также аппарат будет заряжать аккумулятор съёмного блока. Ещё у него будут две физические кнопки.

Когда такое устройство поступит в продажу, сказать сложно. Это лишь патент, и девайс может и вовсе не оказаться на рынке в итоге.