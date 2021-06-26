Samsung изобрела смартфон со съёмным экраном-браслетом

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Сегодня в 16:06
Samsung изобрела смартфон со съёмным экраном-браслетомОдно устройство вместо двух
Samsung запатентовала необычное устройств 2-в-1: оно представляет собой смартфон со съёмным модулем, который превращается в браслет.
Съёмный модуль располагается в верхней части устройства. В этом блоке есть дисплей по всей ширине корпуса. В обычном режиме дополнительный модуль отображает важную информацию со смартфона. А вот если его вытащить, он превращается в умный браслет. Дисплей можно обернуть вокруг запястья и использовать как часы или фитнес-трекер.
Браслет будет связан со смартфоном через Bluetooth. Также аппарат будет заряжать аккумулятор съёмного блока. Ещё у него будут две физические кнопки.
Когда такое устройство поступит в продажу, сказать сложно. Это лишь патент, и девайс может и вовсе не оказаться на рынке в итоге.