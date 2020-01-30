Samsung изобрела смартфон в форме печенья

Патентную документацию опубликовали Ведомство по патентам и товарным знакам США и Всемирная организация интеллектуальной собственности.

В головах пользователей уже сложился определённый стереотип о смартфонах: мы ждём, что они будут иметь прямоугольную форму, возможно с чуть скруглёнными краями. Однако эти закругления обычно не представляются нам такими сильными, как у запатентованного Samsung аппарата.

Согласно патентным рисункам, смартфон имеет экран, по сути, разделённый на три части. Основная его часть имеет традиционную прямоугольную форму, а вот две другие расположены в закруглённых областях. На них могут отображаться иконки приложений, уведомления и другая информация.

Пока неясно, будет ли Samsung воплощать необычную задумку в жизнь.