Samsung изобрела выдвижной экран в смартфонах

Патент выдала Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). В документе описан смартфон, экран которого частично сворачивается. Передняя панель у него почти на 100% занята дисплеем. Внизу есть тонкая металлическая рамка, в которой и находится часть экрана в свёрнутом состоянии. Чтобы его развернуть, нужно потянуть модуль вниз. В итоге, рабочая область дисплея увеличится.

На задней панели устройства располагается ещё один экран. Но он, как сообщается, это лишь участок большого гибкого дисплея. Это становится понятно, когда слайдер раздвинут.

Кроме того, запатентованное устройство оснащено вращающейся камерой, которая размещена под гибким экраном.