Samsung извинилась за скандал вокруг замедления флагманских смартфонов

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Вчера в 19:48
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Samsung извинилась за скандал вокруг замедления флагманских смартфоновНо только перед собственными сотрудниками
Недавно Samsung поймали на том, что флагманские смартфоны компании замедляют процессор в множестве приложений. Виноваты в этом оказались сервисы Games Optimization Service. За такие действия смартфоны Samsung Galaxy S22 даже исключили из бенчмарка Geekbench, так как уличили в махинациях. Теперь топ-менеджеры южнокорейской компании начали извиняться за ситуацию.
Как пишут СМИ, глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh) извинился перед руководителями и сотрудниками компании за ситуацию с сервисами Games Optimization Service (GOS). Мун Ро заявил, что инцидент произошёл из-за нарушенной коммуникации внутри компании. Руководитель пообещал наладить связи.
Что интересно, обычным пользователям топ-менеджер извинения не принёс. Компания должна была начать выпуск обновления, который ограничивает работу Games Optimization Service.
Источник: iXBT