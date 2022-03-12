Samsung извинилась за скандал вокруг замедления флагманских смартфонов

Как пишут СМИ, глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh) извинился перед руководителями и сотрудниками компании за ситуацию с сервисами Games Optimization Service (GOS). Мун Ро заявил, что инцидент произошёл из-за нарушенной коммуникации внутри компании. Руководитель пообещал наладить связи.

Что интересно, обычным пользователям топ-менеджер извинения не принёс. Компания должна была начать выпуск обновления, который ограничивает работу Games Optimization Service.