Samsung «кинет» фанатов: Galaxy S24 Ultra будет клоном устаревшего Galaxy S23 Ultra

Samsung «кинет» фанатов: Galaxy S24 Ultra будет клоном устаревшего Galaxy S23 UltraИ это печально
Samsung Galaxy S24 Ultra практически не получит отличий от Galaxy S23 Ultra. Samsung, известная своим консервативным подходом к дизайну и технологиям, вновь оказалась в центре внимания.
Инсайдеры обвиняют компанию в том, что она годами использует одни и те же датчики камер в своих флагманских моделях. Теперь же появились утверждения, что новый Galaxy S24 Ultra будет практически идентичен своему предшественнику, Galaxy S23 Ultra.
Инсайдер Ice Universe поделился фотографиями силиконового чехла для Galaxy S24 Ultra, которые уже появились в продаже на популярных китайских маркетплейсах JD.com и Taobao.
Изображения демонстрируют дизайн основной камеры, который не претерпел никаких изменений по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Даже чехол для Galaxy S23, который также попал в кадр, не выделяется никакими нововведениями.
По информации Ice Universe, официальная премьера линейки Galaxy S24 запланирована на январь 2024 года. Более того — Samsung уже приступила к серийному производству своих будущих флагманов.