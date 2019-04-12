Samsung ликвидирует главный недостаток своих флагманских смартфонов

Южнокорейского гиганта уже давно критикуют за плохое качество ночной съёмки в флагманских аппаратах. Оно получается хуже, чем у смартфонов Google и Huawei. Даже специальный режим Bright Night в Galaxy S10 почти не улучшает качество ночных снимков. К тому же пользователи не имеют возможности включить его вручную.

Как пишет Ice Universe, вскоре ситуация может измениться. Ночной режим станет доступен в отдельном приложении для камеры и должен действительно улучшить качество фотографий. Обновление программного обеспечения ожидается в апреле или мае.

Помимо этого, Samsung обновит алгоритмы камеры, что также может улучшить снимки, сделанные на Galaxy S10.