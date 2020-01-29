Samsung лишит флагманский Galaxy S20 качественного зума в камере

Шеф-редактор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) сообщил, что флагманский Galaxy S20 не получит качественный, то есть оптический зум, в камере. Как объяснил эксперт, 64-мегапиксельная камера устройства будет просто обрезать пиксели при увеличении.

Другой инсайдер Ice Universe также рассказал, что датчик изображения Samsung ISOCELL S5KGW2 будет предлагать «честные» 64 Мп без объединения соседних пикселей. Именно поэтому зум будет гораздо лучше увеличения в обычных смартфонах.