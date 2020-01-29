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Samsung лишит флагманский Galaxy S20 качественного зума в камере
Которая, кстати, имеет 64 Мп
В феврале должен состояться анонс одного из самых ожидаемых смартфонов 2020 года — флагмана Samsung Galaxy S20. По слухам, смартфон получит датчик изображения на 64 Мп. Теперь же появилась дополнительная информация о камере, и она может показаться разочаровывающей.
Шеф-редактор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) сообщил, что флагманский Galaxy S20 не получит качественный, то есть оптический зум, в камере. Как объяснил эксперт, 64-мегапиксельная камера устройства будет просто обрезать пиксели при увеличении.
Другой инсайдер Ice Universe также рассказал, что датчик изображения Samsung ISOCELL S5KGW2 будет предлагать «честные» 64 Мп без объединения соседних пикселей. Именно поэтому зум будет гораздо лучше увеличения в обычных смартфонах.