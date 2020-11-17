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Samsung может не выпустить очередной Galaxy Note в 2021 году
Сосредоточится на Galaxy S и гибких устройствах
Известно, что в январе 2021 года Samsung представит новую линейку Galaxy S21. Ходили слухи, что устройства получат поддержку стилуса S Pen. Теперь появились лишние подтверждения такому развитию событий: по информации инсайдеров, Samsung может не выпустить очередной Galaxy Note в 2021 году.
Как утверждает Макс Вайнбах (Max Weibnach), флагманские линейки Samsung 2021 года будут состоять из четырёх Galaxy S21 устройств и трёх Galaxy Z. Три из семи моделей будут иметь поддержку S Pen.
Другой информатор Ice Universe заявил, что нет вообще никакой информации о разработке Galaxy Note. Всё это в совокупности заставляет думать, что Samsung решила отказаться от линейки. Если S Pen будет у Galaxy S, то выпуск новых Note может стать попросту избыточным.