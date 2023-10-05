Samsung может отказаться от GPU AMD в пользу собственных разработок

Эти предположения набирают обороты в связи с подготовкой компании Samsung к выпуску Exynos 2400, который может стать последней SoC Samsung с графическим процессором AMD.

Критики высказывали опасения по поводу производительности графического процессора Xclipse 920, входящего в состав Exynos 2200. Ожидается, что грядущий Exynos 2400, в состав которого войдет Xclipse 940, будет обладать улучшенными характеристиками, однако сомнения в его способности превзойти конкурентов остаются.

Ожидается, что «чип мечты» Samsung - Exynos 2500 - укрепит позиции компании в жесткой конкурентной борьбе за смартфоны. Потенциальный переход на собственные графические процессоры свидетельствует о стратегическом движении к технологической независимости к 2025 г., при этом Samsung рассчитывает на более широкое применение в таких отраслях, как автомобилестроение и искусственный интеллект.

Dажно отметить, что Samsung и AMD недавно продлили соглашение, направленное на интеграцию графики AMD Radeon в будущие мобильные платформы компании. Это говорит о том, что на данный момент партнерство между двумя компаниями остается неизменным.