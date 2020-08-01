Samsung может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года

Источник @MauriQHD сообщил, что Samsung планирует прекратить продажи смартфонов серий Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Если слух правдив, то уже скоро устройства могут исчезнуть с полок магазинов. Стоит отметить, что уже сейчас нельзя купить два цветовых варианта Galaxy Fold, так что информация источника кажется не взятой с потолка.

Причиной такого решения могут быть опасения компании, что продажи новинок провалятся: старые флагманы в виду доступности могут «перетянуть» внимание пользователей.