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Samsung может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года
Чтобы новые флагманы продавались лучше
Иногда люди приобретают флагманы старого поколения после того, как выходят новые. Как правило, первые в этом время дешевеют, но остаются всё ещё актуальными по функциям. Похоже, с новыми моделями Samsung в этом году так на выйдет: компания может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года.
Источник @MauriQHD сообщил, что Samsung планирует прекратить продажи смартфонов серий Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Если слух правдив, то уже скоро устройства могут исчезнуть с полок магазинов. Стоит отметить, что уже сейчас нельзя купить два цветовых варианта Galaxy Fold, так что информация источника кажется не взятой с потолка.
Причиной такого решения могут быть опасения компании, что продажи новинок провалятся: старые флагманы в виду доступности могут «перетянуть» внимание пользователей.