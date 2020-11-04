Samsung может положить беспроводные наушники в коробку с новым флагманским смартфоном

Перевод корейского источника предоставило издание iXBT. Сообщается, что в коробку со смартфоном Galaxy S21 положат наушники Galaxy Buds Beyond. Это, впрочем, неофициальная информация, поэтому следует отнестись к ней скептически.

Надо понимать, что такой шаг может значительно увеличить стоимость смартфона, а Samsung вряд ли будет так щедра, чтобы не повышать цены. Однако в пользу данного решения журналисты приводят несколько аргументов. Утверждается, что Samsung захочет таким образом улучшить продажи Galaxy S21 (ведь Galaxy S20 провалилась). А ещё компания действительно может рассматривать это как возможность выигрышно смотреться на фоне Apple.

Анонс Galaxy S21 ожидается 14 января 2021 года.