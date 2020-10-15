Samsung может представить новые флагманские смартфоны S21 уже в этом году

Источники заявили, что Samsung ускоряет производство смартфонов серии Galaxy S21. Ведутся разговоры о том, чтобы перенести презентацию на полтора месяца. Если эти слухи правдивы, то мы можем увидеть новый флагман Samsung уже в декабре 2020 года.

Причина тому якобы плохие продажи серий Galaxy S20 и Note 20. Samsung надеется улучшить положение скорым запуском S21.

Пока непонятно, насколько стоит доверять этой информации. Всё-таки запуск Note20 произошёл недавно, да и неясно, есть ли у Samsung все необходимые компоненты в достаточном количестве.