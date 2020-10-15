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Samsung может представить новые флагманские смартфоны S21 уже в этом году
Ожидалось, что это случится в феврале
Ранее ожидалось, что Samsung выпустит свой флагманский смартфон Galaxy S21 в 2021 году. Однако теперь источники сообщают, что устройство могут показать намного раньше — до конца этого года.
Источники заявили, что Samsung ускоряет производство смартфонов серии Galaxy S21. Ведутся разговоры о том, чтобы перенести презентацию на полтора месяца. Если эти слухи правдивы, то мы можем увидеть новый флагман Samsung уже в декабре 2020 года.
Причина тому якобы плохие продажи серий Galaxy S20 и Note 20. Samsung надеется улучшить положение скорым запуском S21.
Пока непонятно, насколько стоит доверять этой информации. Всё-таки запуск Note20 произошёл недавно, да и неясно, есть ли у Samsung все необходимые компоненты в достаточном количестве.