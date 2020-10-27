Samsung может убрать зарядку из коробки со смартфоном, как Apple

Apple объяснила своё решение заботой о природе, мол, лишние зарядки только добавляют мусора. Однако многие подозревают, что истинной причиной было желание сократить расходы и не поднять цены на новинки.

Как пишет издание Sammobile, Samsung может поступать так же из тех же соображений. При этом ранее компания уже успела подшутить над Apple по поводу зарядки.

Пока в корейских медиа мнения расходятся: кто-то пишет, что Samsung лишит Galaxy S21 и наушников, и зарядного устройства; кто-то утверждает, что зарядка останется, а наушники нет.