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Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии
Компания не ждёт хороших продаж
В сети не перестают появляться слухи о возможной цене грядущих Galaxy Note20. Ранее их называли самыми дорогими в истории, а теперь корейский источник утверждает, что Samsung наоборот может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии.
Прошлогодние Galaxy Note10 и Note10+ стоили в Южной Корее 1,25 млн вон и 1,5 млн соответственно (около 74 тысяч и 88 тысяч рублей). Корейский источник говорит, что Galaxy Note20 и Note20+ будут стоить на 0,05 млн южнокорейских вон дешевле. Не слишком большое удешевление, но всё же.
Частично оно объясняется снижением ожидания спроса на модели из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако даже при более низкой цене Samsung не ожидает успешных продаж Galaxy Note20. Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20.
Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.