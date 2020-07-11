Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии

Прошлогодние Galaxy Note10 и Note10+ стоили в Южной Корее 1,25 млн вон и 1,5 млн соответственно (около 74 тысяч и 88 тысяч рублей). Корейский источник говорит, что Galaxy Note20 и Note20+ будут стоить на 0,05 млн южнокорейских вон дешевле. Не слишком большое удешевление, но всё же.

Частично оно объясняется снижением ожидания спроса на модели из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако даже при более низкой цене Samsung не ожидает успешных продаж Galaxy Note20. Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20.

Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.