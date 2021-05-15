Samsung может установить в смартфоны дисплеи разрешением 6K

По информации источника, Samsung работает над технологией оксидных тонкопленочных транзисторов (TFT) для OLED-панелей. Компания надеется получить готовый продукт к 2024 году. Samsung нужно будет снизить энергопотребление и затраты на производство таких экранов.

Чем больше плотность пикселей, тем, в теории, более высокое разрешение могут поддерживать дисплеи смартфонов. Если взять диагональ флагманского смартфона Samsung — примерно 6,8 дюйма, то в такой экран с плотностью пикселей 1000 ppi можно «уместить» разрешение 6K, то есть 6144 x 3240 точек. Пока такого разрешения в смартфонах нет.

Конечно, это лишь предположение, и Samsung может не выпустить смартфон с таким экраном.