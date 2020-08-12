Samsung может вернуть разъём для наушников во флагманские смартфоны

Отмечается, что в будущих Galaxy S30 и Note30 разъём может вернуться. Это избавит пользователей от необходимости приобретать переходники, чтобы подключить к смартфону проводные наушники. В сети пишут, что Samsung даже не кладёт адаптер в коробку с Galaxy Note20. То есть тем, кто предпочитает пользоваться проводными наушниками, добавляется лишняя головная боль.

Пока неясно, насколько информация про возвращение 3,5-мм разъёмов правдива. Будем ждать дополнительных сведений о моделях Galaxy S30, которые по традиции должны выйти в начале 2021 года.