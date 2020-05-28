Samsung может вернуть съёмные батареи в недорогие смартфоны

Издание SamMobile пишет, что обнаружило изображение некой батареи для неанонсированного смартфона с модельным номером SM-A013F. По фото понятно, что это съёмный аккумулятор. Также известно, что его ёмкость составляет 3000 мАч.

Пока у Samsung есть только одна серия устройств со съёмными батареями — Galaxy Xcover. Но это очень специфичные аппараты «не для всех». Журналисты предполагают, что батарея может принадлежать смартфону серии Galaxy A. По предварительной информации, эта модель будет предлагаться в Европе и Азии в комплектации с 16 или 32 ГБ памяти.