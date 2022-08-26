Samsung может выпустить двухэкранный смартфон с прозрачным дисплеем

Недавняя патентная заявка, обнаруженная в базе Всемирной организации интеллектуальной со́бственности (WIPO), была подана в январе этого года. В ней описывается прочный смартфон с непритязательным дизайном, за исключением добавления практически невидимого дисплея на задней панели.

Китайский производитель смартфонов ZTE пытался сделать нечто подобное несколько лет назад, выпустив Nubia X и Nubia Z20. Однако в этих устройствах не использовался прозрачный дисплей. Применялась задняя стеклянная панель с более высокой непрозрачностью, чтобы скрыть обычный экран, когда он выключен.