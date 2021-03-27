Samsung начала доставлять смартфоны при помощи дронов

Теперь ирландцы могут на официальном сайте интернет-магазина Samsung выбрать доставку смартфонов дроном. Эта опция распространяется на Galaxy S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy.

Компания уточняет, что предоставляет такую услугу первой в мире. Будет ли он запущен в других странах, помимо Ирландии, пока неясно.

Для доставки смартфонов используются специально разработанные беспилотники аэрокосмического класса. Они могут летать на высоте 50-80 метров и развивать скорость более 60 км/ч. Сообщается, что дрон способен привезти заказ на дом за три минуты.