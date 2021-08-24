Samsung начала «ломать» камеры в новых смартфонах при попытке их перепрошить

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Сегодня в 17:41
Samsung начала «ломать» камеры в новых смартфонах при попытке их перепрошитьГоре для энтузиастов
Недавно Samsung представила новый Galaxy Z Fold3 с гибким экраном. Сообщество разработчиков XDA Developers, конечно, заинтересовалось возможностью разблокировки его загрузчика и обнаружило кое-что неприятное.
Samsung уже давно затрудняет root-доступ, но теперь компания ввела ещё один барьер. Samsung отключает камеры на Galaxy Z Fold3 после того, как пользователь разблокирует загрузчик.
Ранее энтузиасты могли столкнуться с тем, что потеряют гарантию, лишатся Samsung Pay и функций безопасности на устройстве Samsung. Теперь же к вороху этих проблем добавляется неработающая камера. И смириться с этим уже слишком трудно.
Отмечается, что после соответствующих манипуляций перестают работать даже сторонние приложения для камеры и разблокировка по лицу. Повторная блокировка загрузчика заставляет камеру работать снова.