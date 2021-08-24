Samsung начала «ломать» камеры в новых смартфонах при попытке их перепрошить

Samsung уже давно затрудняет root-доступ, но теперь компания ввела ещё один барьер. Samsung отключает камеры на Galaxy Z Fold3 после того, как пользователь разблокирует загрузчик.

Ранее энтузиасты могли столкнуться с тем, что потеряют гарантию, лишатся Samsung Pay и функций безопасности на устройстве Samsung. Теперь же к вороху этих проблем добавляется неработающая камера. И смириться с этим уже слишком трудно.

Отмечается, что после соответствующих манипуляций перестают работать даже сторонние приложения для камеры и разблокировка по лицу. Повторная блокировка загрузчика заставляет камеру работать снова.