Samsung начала отбирать долю на родном Apple рынке — США, iPhone теряют позиции

Опубликовано 31 июля 2025, 16:541 мин.
Samsung начала отбирать долю на родном Apple рынке — США, iPhone теряют позицииiPhone 17 должен изменить ситуацию
Samsung успешно увеличила продажи смартфонов в США во втором квартале 2025 года. По данным исследовательской компании Canalys, поставки Samsung выросли на 38% по сравнению с тем же периодом 2024 года — компания продала 8,3 миллиона телефонов и заняла рекордные 31% рынка.
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Большой вклад в успех Samsung внесли новые модели серии Galaxy S25 и популярная серия Galaxy A. Особенно хорошо приняли новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7.
В то же время продажи iPhone в США снизились на 11% — Apple продала 13,3 миллиона устройств, что составляет 49% рынка. Это самый маленький разрыв между Samsung и Apple за всю историю. В сентябре ожидается запуск iPhone 17, который может помочь Apple вернуть часть рынка.
Другие игроки рынка показывают разные результаты: Motorola заняла 12% с 3,1 миллионами проданных телефонов, Google улучшил свои продажи на 13%, но удерживает лишь 3% рынка. Продажи TCL резко упали на 23%, и компания продала только 0,7 миллиона смартфонов.