Samsung начала отбирать долю на родном Apple рынке — США, iPhone теряют позиции

Большой вклад в успех Samsung внесли новые модели серии Galaxy S25 и популярная серия Galaxy A. Особенно хорошо приняли новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7.

В то же время продажи iPhone в США снизились на 11% — Apple продала 13,3 миллиона устройств, что составляет 49% рынка. Это самый маленький разрыв между Samsung и Apple за всю историю. В сентябре ожидается запуск iPhone 17, который может помочь Apple вернуть часть рынка.

Другие игроки рынка показывают разные результаты: Motorola заняла 12% с 3,1 миллионами проданных телефонов, Google улучшил свои продажи на 13%, но удерживает лишь 3% рынка. Продажи TCL резко упали на 23%, и компания продала только 0,7 миллиона смартфонов.