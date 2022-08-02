Samsung начала продавать запчасти для самостоятельного ремонта смартфонов

Стоит отметить, что виды ремонтных работ по данной программе ограничены. Samsung, впрочем, заявляет, что планирует расширить список устройств и типов ремонта в будущем.

Согласно сообщению Samsung, пользователи смогут купить детали и инструменты для замены экрана, заднего стекла и порта зарядки. Что касается цен, то компания заявляет, что потребители будут платить за запчасти те же деньги, что и «аффилированные поставщики услуг по ремонту». Например, сборка дисплея S20 будет стоить $199,99. В России пока это недоступно.