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Samsung начала производство новых флагманских смартфонов Galaxy S21 Ultra
Ждём скорый релиз
Samsung готовит к презентации в январе новые смартфоны серии Galaxy S. В линейке ожидаются изменения: якобы она перестанет быть по-настоящему флагманской, а устройства получат стилус, как у Galaxy Note. Пока сложно сказать, что из этого правда, но, к счастью, релиз уже близок. Инсайдер сообщил, что Samsung начала производство Galaxy S21 Ultra.
Пока неясно, о каком именно этапе производства идёт речь. Либо это уже массовое изготовление смартфонов для рынка, либо создание прототипов девайса. Если верить предыдущим сообщениям, то массовое производство смартфонов Galaxy S21 должно начаться в ноябре, на полтора месяца раньше, чем обычно.
О новинках известно то, что они получат процессор Snapdragon 875 или Exynos 2100 (в зависимости от страны). Скорее всего, у смартфонов будет 108-Мп камера.