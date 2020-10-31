Samsung начала производство новых флагманских смартфонов Galaxy S21 Ultra

Пока неясно, о каком именно этапе производства идёт речь. Либо это уже массовое изготовление смартфонов для рынка, либо создание прототипов девайса. Если верить предыдущим сообщениям, то массовое производство смартфонов Galaxy S21 должно начаться в ноябре, на полтора месяца раньше, чем обычно.

О новинках известно то, что они получат процессор Snapdragon 875 или Exynos 2100 (в зависимости от страны). Скорее всего, у смартфонов будет 108-Мп камера.