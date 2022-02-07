Samsung начала снимать с продажи старые смартфоны перед презентацией Galaxy S22

Похоже, что в разных странах недоступны разные модели. В России нельзя купить базовый Galaxy S21. Иностранные СМИ пишут о других моделях.

Пока не подтверждено, что это связано именно со скорым запуском Galaxy S22, но это самое реалистичное объяснение. Также пока нет ясности о том, будут ли новые смартфоны продаваться в достаточном количестве или на них повлияет общий дефицит компонентов.