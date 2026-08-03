Samsung начала тестировать One UI 9.5 для грядущих флагманов Galaxy S27 Ultra

Опубликовано 03 августа 2026, 20:261 мин.
Samsung начала тестировать One UI 9.5 для грядущих флагманов Galaxy S27 UltraУже, да
Не так давно Samsung официально представила One UI 9. Она пока доступна только на складных Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8. Но компания уже начала работу над следующей версией прошивки — One UI 9.5
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Тестовую сборку прошивки обнаружили на внутренних серверах Samsung. Судя по номеру сборки (он начинается с «S958U»), её тестируют на американской версии будущего Galaxy S27 Ultra.
Это уже не первое упоминание One UI 9.5. Ранее её название всплывало в коде One UI дважды, причём ещё в мае этого года.
Какие новые функции принесёт с собой One UI 9.5 — тайна, покрытая мраком.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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