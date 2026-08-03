Телефоны
Опубликовано 03 августа 2026, 20:26
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Samsung начала тестировать One UI 9.5 для грядущих флагманов Galaxy S27 Ultra

Уже, да
Не так давно Samsung официально представила One UI 9. Она пока доступна только на складных Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8. Но компания уже начала работу над следующей версией прошивки — One UI 9.5
Samsung начала тестировать One UI 9.5 для грядущих флагманов Galaxy S27 Ultra

© Samsung

Тестовую сборку прошивки обнаружили на внутренних серверах Samsung. Судя по номеру сборки (он начинается с «S958U»), её тестируют на американской версии будущего Galaxy S27 Ultra.

Это уже не первое упоминание One UI 9.5. Ранее её название всплывало в коде One UI дважды, причём ещё в мае этого года.

Какие новые функции принесёт с собой One UI 9.5 — тайна, покрытая мраком.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#операционная система
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#Samsung
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