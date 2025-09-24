Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8: список устройств

Сначала обновление получили устройства серии Galaxy S25, а затем список быстро расширился. Сейчас One UI 8 доступна для следующих моделей:

Galaxy S25 , S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24 , S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold SE

Galaxy A56, A36

В ближайшие недели список будет пополняться. Напомним, что обновления традиционно выходят «партиями», поэтому в разных странах они появляются не одновременно.

Если ваш смартфон из списка, но обновление ещё не пришло, проверьте его вручную: Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить.

One UI 8 потребует загрузить несколько гигабайт.