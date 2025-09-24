Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8: список устройств

Опубликовано 24 сентября 2025, 18:171 мин.
Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8: список устройствВаше участвует?
Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8. Android 16 вышел в июне. Пользователи ждали, когда Samsung адаптирует систему под свою оболочку. Теперь стабильная версия One UI 8 уже доступна для первых смартфонов и складных моделей компании.
© Samsung
Сначала обновление получили устройства серии Galaxy S25, а затем список быстро расширился. Сейчас One UI 8 доступна для следующих моделей:
-
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
-
Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold SE
-
Galaxy A56, A36
В ближайшие недели список будет пополняться. Напомним, что обновления традиционно выходят «партиями», поэтому в разных странах они появляются не одновременно.
Если ваш смартфон из списка, но обновление ещё не пришло, проверьте его вручную: Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить.
One UI 8 потребует загрузить несколько гигабайт.