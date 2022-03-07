Samsung начала выпускать бюджетные смартфоны без зарядного устройства в коробке

Вышли модели Galaxy A13 5G и Galaxy A03s по бюджетной цене — $249,99 и $159,99 соответственно. Galaxy A13 получила 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, у Galaxy A03 установлена такая же батарея, но смартфон довольствуется 13-мегапиксельной основной камерой.

А вот чего нет у этих моделей, так это комплектного зарядного устройства. Ранее ходили слухи о том, что Samsung планирует прекратить поставки ЗУ со всеми новыми телефонами в будущем, даже с моделями серии A, и эти слухи подтвердились.