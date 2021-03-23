Samsung начнёт ставить китайские экраны взамен своих в дешёвые смартфоны

Южнокорейский техногигант собирается покупать у китайского конкурента панели OLED с гибкой подложкой. Они, как пишут источники, будут использоваться в недорогих смартфонах Samsung серии Galaxy M.

Для BOE это сотрудничество выгодно тем, что компания так сможет компенсировать потерянные заказы от Huawei. Зачем же это Samsung? Журналисты пишут, что южнокорейский гигант сможет благодаря этому снизить себестоимость смартфонов, а значит их цену для потребителя.

Сообщается, что первые смартфоны Samsung с китайскими экранами выйдут во второй половине 2021 года. Какие именно это будут модели, пока неизвестно.