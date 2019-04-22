Samsung накажут за завышенные цены на смартфоны и планшеты

По информации ФАС российское отделение Samsung «Самсунг электроникс Рус Компани» договаривалось о ценах на некоторые свои устройства с компаниями «ВымпелКом», «Связной Логистика», «Эльдорадо», «Юлмарт», «Технопоинт», «Ситилинк» и рядом других ретейлеров.

На сайте ФАС уточняется, что незаконная координация цен распространена на рынках ретейла техники. Производители навязывают дилерам свои цены и условия, чтобы извлечь максимальную выгоду от продажи. А это незаконно.

Напомним, ФАС возбудила дело против российского отделения Samsung 12 февраля. Поводом стали результаты выездной проверки ведомства в прошлом году.