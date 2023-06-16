Samsung наконец научилась полностью закрывать складные Galaxy Z Fold 5: новые рендеры

Так, они проливают свет на конкурентные преимущества Z Fold 5 по сравнению с такими устройствами, как Pixel Fold от Google. Z Fold 5 может получить шарнирную конструкцию в виде капли, которая уменьшает видимость складок на экране и позволяет телефону наконец полностью закрываться.

На изображении видно, что сложенное устройство имеет более узкий зазор по сравнению с его предшественником, Galaxy Z Fold 4. Другие заметные изменения включают в себя перемещение вспышки камеры и более тонкие рамки экрана.

Ожидаемые технические характеристики включают в себя неизменные размеры экрана, SoC Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор емкостью 4400 мАч с возможностью быстрой зарядки, тройную заднюю камеру и фронтальные камеры как для открытого вида смартфона, так и закрытого.