Samsung наконец обновит фронтальную камеру с релизом Galaxy S27 Pro

По информации Ice Universe, модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Инсайдеры утверждают, что Samsung может использовать квадратный сенсор.

Благодаря такому сенсору камера сможет делать качественные снимки как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, даже если держать телефон вертикально.

По другим слухам, обе модели, и Pro, и Ultra также получат 50-мегапиксельную телекамеру и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.