Телефоны
Опубликовано 03 июля 2026, 15:10
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Samsung наконец обновит фронтальную камеру с релизом Galaxy S27 Pro

И Ultra
У флагманов Samsung уже много лет фронтальная камера на 12 мегапикселей. Но, судя по свежим утечкам, скоро всё изменится.
Samsung наконец обновит фронтальную камеру с релизом Galaxy S27 Pro

© Samsung

По информации Ice Universe, модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Инсайдеры утверждают, что Samsung может использовать квадратный сенсор.

Благодаря такому сенсору камера сможет делать качественные снимки как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, даже если держать телефон вертикально.

По другим слухам, обе модели, и Pro, и Ultra также получат 50-мегапиксельную телекамеру и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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