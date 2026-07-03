Samsung наконец обновит фронтальную камеру с релизом Galaxy S27 Pro

Опубликовано 03 июля 2026, 15:101 мин.
Samsung наконец обновит фронтальную камеру с релизом Galaxy S27 ProИ Ultra
У флагманов Samsung уже много лет фронтальная камера на 12 мегапикселей. Но, судя по свежим утечкам, скоро всё изменится.
© Samsung
По информации Ice Universe, модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Инсайдеры утверждают, что Samsung может использовать квадратный сенсор.
Благодаря такому сенсору камера сможет делать качественные снимки как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, даже если держать телефон вертикально.
По другим слухам, обе модели, и Pro, и Ultra также получат 50-мегапиксельную телекамеру и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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