Samsung наконец-то перестанет выпускать младшие смартфоны-флагманы в пластиковом корпусе

Модель Samsung Galaxy S21 этого года получила пластиковый корпус, и хотя он отчасти напоминает стекло, это вызвало недовольство у некоторых. Ожидается, что это изменится в линейке 2022 года. По информации источника, задняя панель Samsung Galaxy S22 будет сделана из стекла, как и у моделей S22 + и S22 Ultra.

Серию Samsung Galaxy S22 компания должна представить в феврале 2022 года. По слухам, стандартная модель на этот раз получит дисплей поменьше — 6,06-дюймовый, а S22 + — 6,55 дюйма. Также смартфоны будут поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц.