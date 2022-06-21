Samsung наконец улучшит селфи-камеру в грядущих флагманских смартфонах

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Samsung наконец улучшит селфи-камеру в грядущих флагманских смартфонах12 Мп вместо 10
В этом году ожидается выпуск новой флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S23. Как обычно, наиболее обсуждаемой частью новинок является система камер. В сети появилась информация о фронталке.
По факту, флагманские телефоны Galaxy остались с той же фронтальной камерой, чтобы была представлена в 2019 году в серии Galaxy S10. Теперь же источники пишут, что селфи-камера улучшится в Galaxy S23. В отчёте говорится, что и Galaxy S23, и Galaxy S23+ могут получить совершенно новую 12-мегапиксельную фронтальную камеру — на 2 мегапикселя больше, чем в той, что использовалась в течение последних трёх лет.
Пока неясно, как именно будет располагаться селфи-камера — под дисплеем или нет.