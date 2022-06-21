Samsung наконец улучшит селфи-камеру в грядущих флагманских смартфонах

По факту, флагманские телефоны Galaxy остались с той же фронтальной камерой, чтобы была представлена ​​в 2019 году в серии Galaxy S10. Теперь же источники пишут, что селфи-камера улучшится в Galaxy S23. В отчёте говорится, что и Galaxy S23, и Galaxy S23+ могут получить совершенно новую 12-мегапиксельную фронтальную камеру — на 2 мегапикселя больше, чем в той, что использовалась в течение последних трёх лет.

Пока неясно, как именно будет располагаться селфи-камера — под дисплеем или нет.