Samsung наконец выпустит удешевлённый флагманский смартфон в Европе c качественным процессором

Речь идёт о модели Samsung Galaxy S20 FE. Она должна выйти в Европе с процессором Snapdragon 865. По крайней мере её старшая модификация с поддержкой 5G. 4G-версия должна получить всё ту же Exynos 990.

Также известно, что Samsung Galaxy S20 FE получит до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, тройную камеру и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Устройство должно быть дешевле Galaxy S20 и Note20.