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Samsung наконец выпустит удешевлённый флагманский смартфон в Европе c качественным процессором
Galaxy S20 FE
Последние флагманские смартфоны Samsung выходили в США и Европе (и в России тоже) в двух разных версиях: с процессором Snapdragon и фирменным Exynos. У последнего есть проблемы, связанные с производительностью, перегревом и плохой автономностью. То есть европейские версии смартфонов значительно уступали американским. Теперь же, если верить источникам, Samsung наконец перестанет обделять Европу и выпустит там удешевлённый флагманский смартфон с чипсетом Snapdragon.
Речь идёт о модели Samsung Galaxy S20 FE. Она должна выйти в Европе с процессором Snapdragon 865. По крайней мере её старшая модификация с поддержкой 5G. 4G-версия должна получить всё ту же Exynos 990.
Также известно, что Samsung Galaxy S20 FE получит до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, тройную камеру и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Устройство должно быть дешевле Galaxy S20 и Note20.