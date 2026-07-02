Телефоны
Опубликовано 02 июля 2026, 15:30
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Samsung намекнула на дату презентации Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8

Уже скоро
Samsung «почти подтвердила» дату следующей Unpacked. По слухам, оно пройдёт 22 июля в Лондоне, но компания теперь и сама намекает на эту дату.
Samsung намекнула на дату презентации Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8

© OnLeaks / MyMobiles

В Малайзии Samsung запустила акцию для постоянных покупателей: они получат скидку около 170 долларов на покупку нового складного смартфона. Промокод будет доступен в приложении Samsung Members с, внимание, 22 июля.

Ожидается, что на презентации покажут сразу три модели: Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8.

Fold8, кстати, станет первым широким складным телефоном Samsung. А в Z Fold8 Ultra переименовали обычный складной Galaxy горизонтального формата.

Официальные приглашения должны прислать блогерам и др. в ближайшее время.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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