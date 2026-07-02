Samsung намекнула на дату презентации Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8

Опубликовано 02 июля 2026, 15:301 мин.
Samsung намекнула на дату презентации Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8Уже скоро
Samsung «почти подтвердила» дату следующей Unpacked. По слухам, оно пройдёт 22 июля в Лондоне, но компания теперь и сама намекает на эту дату.
© OnLeaks / MyMobiles
В Малайзии Samsung запустила акцию для постоянных покупателей: они получат скидку около 170 долларов на покупку нового складного смартфона. Промокод будет доступен в приложении Samsung Members с, внимание, 22 июля.
Ожидается, что на презентации покажут сразу три модели: Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8.
Fold8, кстати, станет первым широким складным телефоном Samsung. А в Z Fold8 Ultra переименовали обычный складной Galaxy горизонтального формата.
Официальные приглашения должны прислать блогерам и др. в ближайшее время.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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