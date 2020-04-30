Samsung намерена создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона

Создание 250-Мп датчика запланировано в краткосрочной перспективе, а 600-Мп — в долгосрочной. В общем-то, это основная цель Samsung — компания хочет сделать камеру, которая будет, грубо говоря, конкурентом человеческому глазу.

По информации источника, Samsung уже работает над 250-Мп сенсором. Он может достигать дюйма в диагонали. Кроме того, утверждается, что компания уже почти закончила разработку 150-Мп датчика. Первые смартфоны с ним можно ожидать во второй половине текущего года. Скорее всего, в следующем флагмане Galaxy Note 20 Ultra.