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Samsung намерена создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона
А в перспективе и 600-мегапиксельную
Современные передовые смартфоны уже могут похвастаться камерами на 108 Мп. Но и это, очевидно, не предел. Как утверждают источники, Samsung намерена создать 250-мегапиксельную камеру для смартфона, а в конечном итоге представить и 600-мегапиксельную.
Создание 250-Мп датчика запланировано в краткосрочной перспективе, а 600-Мп — в долгосрочной. В общем-то, это основная цель Samsung — компания хочет сделать камеру, которая будет, грубо говоря, конкурентом человеческому глазу.
По информации источника, Samsung уже работает над 250-Мп сенсором. Он может достигать дюйма в диагонали. Кроме того, утверждается, что компания уже почти закончила разработку 150-Мп датчика. Первые смартфоны с ним можно ожидать во второй половине текущего года. Скорее всего, в следующем флагмане Galaxy Note 20 Ultra.