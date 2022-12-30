Samsung наняла бывшего дизайнера Mercedes для работы над новыми смартфонами

В Mercedes-Benz Ли руководил множеством дизайнерских проектов и получил немало наград. В Samsung он будет отвечать за создание продуктов линеек Galaxy S, Z, Galaxy Tab, Galaxy Watch и других.

Инсайдер Ice Universe уже отметил, что надеется на любопытные дизайнерские нововведения в смартфонах Galaxy S24.