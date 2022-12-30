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13:40, 30 декабря 2022
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Samsung наняла бывшего дизайнера Mercedes для работы над новыми смартфонами

Его называют гением дизайна

Samsung Electronics объявила о назначении Хьюберта Х. Ли исполнительным вице-президентом и главой группы разработчиков MX (Mobile eXperience). Раньше Ли был директором по дизайну Mercedes-Benz в Китае.

Samsung наняла бывшего дизайнера Mercedes для работы над новыми смартфонами

Фото: Samsung

В Mercedes-Benz Ли руководил множеством дизайнерских проектов и получил немало наград. В Samsung он будет отвечать за создание продуктов линеек Galaxy S, Z, Galaxy Tab, Galaxy Watch и других.

Инсайдер Ice Universe уже отметил, что надеется на любопытные дизайнерские нововведения в смартфонах Galaxy S24.

Источник:Samsung
Теги:
#Samsung
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#Mercedes
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#дизайн
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