Samsung наняла бывшего дизайнера Mercedes для работы над новыми смартфонами

13:40, 30 декабря 2022
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Samsung наняла бывшего дизайнера Mercedes для работы над новыми смартфонамиЕго называют гением дизайна
Samsung Electronics объявила о назначении Хьюберта Х. Ли исполнительным вице-президентом и главой группы разработчиков MX (Mobile eXperience). Раньше Ли был директором по дизайну Mercedes-Benz в Китае.
Фото: Samsung
В Mercedes-Benz Ли руководил множеством дизайнерских проектов и получил немало наград. В Samsung он будет отвечать за создание продуктов линеек Galaxy S, Z, Galaxy Tab, Galaxy Watch и других.
Инсайдер Ice Universe уже отметил, что надеется на любопытные дизайнерские нововведения в смартфонах Galaxy S24.