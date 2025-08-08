Samsung научила смартфоны делать фото с размытым фоном, как на проф. камере

Первая функция — Focus Shift — позволяет одним касанием выбрать часть фото, которая останется чёткой, а остальной фон автоматически размывается. Это имитирует эффект размытия заднего плана, как на профессиональных фотоаппаратах.

Вторая — Crop & Upscale — с помощью ИИ увеличивает разрешение фотографий до 5 раз. Это помогает улучшить качество старых снимков или при увеличении деталей на фото. В новой версии добавили возможность выбирать степень увеличения от 1 до 5 раз.

Приложение Enhance-X было выпущено в 2022 году и уже включает инструменты для устранения размытия, бликов, шумов и улучшения снимков при плохом освещении.