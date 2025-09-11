​​Samsung назвала презентацию iPhone 17 «скучной»

Как отметили в Сети, критика Samsung выглядит иронично, ведь её собственная серия Galaxy S25 была крайне «консервативной». Все три модели получили лишь новый процессор, а S25 Ultra — защиту Gorilla Armor 2 и 50-МП ультраширокую камеру. При этом у S Pen убрали Bluetooth, а базовые S25 и S25 Plus почти не получили улучшений, кроме увеличенного объема оперативной памяти.