Samsung назвала российские цены нового смартфона с 6000 мАч в аккумуляторе

Устройство получилось недорогим — рекомендованная цена 19 990 рублей. За эту стоимость покупатель получит смартфон с большой батареей, ярким экраном диагональю 6,4 дюйма и четырёхмодульной камерой. Основной модуль тут ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп. Есть вспомогательные на 5 Мп (макросъёмка), на 5 Мп (датчик глубины) и на 8 Мп (ультраширик).

Сообщается, что Galaxy М31 на одном заряде может воспроизводить видео в течение 26 часов или музыку до 119 часов. Устройство работает на процессоре Exynos 9611, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти (можно расширить до 512 ГБ). Поддерживает две SIM-карты. Смартфон предлагается в чёрном, синем и красном цветах.